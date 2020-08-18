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Российская газета

Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России

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Штурмовая бронемашина "Саранча".
Штурмовая бронемашина "Саранча".
Источник изображения: ПКЦ "Инновационное Шасси" / https://инновационноешасси.рф/

В России разрабатывается компактная бронемашина "Ласок 4", имеющая массу всего 2 тонны. Она легко помещается внутри военных многоцелевых вертолетов Ми-8 АМТШ и экспортных Ми-171Ш.

Как рассказал "РГ: Русское оружие" директор ПКЦ "Инновационное Шасси" Сергей Толмачев, при разработке всецело учитывался опыт различных специальных операций, проводившихся в разное время в ходе локальных конфликтов.

Создаваемая аэромобильная техника предназначена для выполнения задач в сложных условиях боевых действий, например, в горах и в плотной городской застройке.

В основе бронемашины "Ласок 4" лежат наработки, полученные ранее в ходе создания штурмовой бронемашины "Саранча". От первоначального образца новинка отличается более легким шасси, несущим бронекорпусом и низким силуэтом.

В качестве вооружения предусмотрено применение пулеметов калибра 7,62 мм РПК, ПК, "Печенег" и 12,7-мм "Утес", "Корд", которые устанавливаются за складными бронещитками башенной установки.

Конфигурация корпуса выполнена с разнесенной структурой бронирования: рациональные углы бронекорпуса обеспечивают эффективную защиту даже при обстрелах с верхних этажей зданий.

Броне-капсула изнутри имеет противоосколочный подбой, а сиденья для экипажа - антитравматическую конструкцию.

Легкая боевая платформа - модульная, на ее основе возможно создание различных модификаций, в том числе амфибийных.

Интересная деталь, некоторые модификации бронемашины в осенне-зимний период предусматривается "одевать" в резинометаллические гусеницы, это решение значительно улучшает характеристики проходимости.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Печенег
Система поражения "Ратник"
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1 комментарий
№1
18.08.2020 02:26
Грузоподьемность 1,5тн сразу за просит все виды вооружения ЗАК-57, 120мм миномет, "Корнет" и еще много чего. Мечта бармалея.
Бездорожье в России вообще рынок(не думаю, что будет дороже 1,5 млн.рублей).
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