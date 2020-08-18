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РКС представит на «Армии-2020» космические приборы, системы управления, цифровые сервисы и vr-технологии

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Международный форум "Армия"
Международный форум "Армия".
Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представит на Международном форуме «Армия-2020» новейшие разработки в области отечественной микроэлектроники космического назначения, современных наземных систем приема и обработки космической информации, а также геоинформационные сервисы и передовые VR-технологии на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили в пресс-службе холдинга.

В этом году холдинг РКС на «Армии» в составе единой экспозиции Госкорпорации «Роскосмос» рассказывает о своих ключевых компетенциях и представляет посетителям и партнерам четыре основные тематические зоны:

«Приборостроение», «Наземные системы и комплексы», «Цифровые сервисы», «VR-Технологии и космические данные».

В сегменте «Приборостроение» холдинг представит собственные изделия микроэлектроники, которые применяются в действующих космических аппаратах и создаются сегодня для перспективных спутников. Там же будут представлены печатные платы различного назначения, стойкие к жестким условиям космического пространства и используемые для монтажа радиоэлементов. Участники форума смогут также получить информацию о выпускаемой в РКС готовой бортовой аппаратуре для спутников навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. Экспозиция РКС на «Армии» – это линейка передовых высокотехнологичных разработок для российских прорывных проектов в космосе, а также широкие экспортные перспективы отечественных радиоэлектронных изделий и сложнейшей аппаратуры на зарубежных рынках с собственными космическими программами.

На экспозиции «Наземные системы и комплексы» посетители форума смогут увидеть, как устроены и работают станции управления космическими аппаратами и как информация, поступающая из космоса, принимается и обрабатывается на Земле. В этом сегменте РКС представит мобильную приемную телеметрическую станцию, аппаратно-программный комплекс центра управления полетами, измерительный пункт и мобильный комплекс для приема и обработки информации с  космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Эти разработки специалистов холдинга позволяют круглосуточно взаимодействовать с аппаратами орбитальной группировки, управлять ими и получать ценные данные от целевой и служебной аппаратуры.

В разделе «Цифровые сервисы» гостям «Армии-2020» представят систему ВМСИС, которая создана на основе передовых навигационных технологий ГЛОНАСС и применяется для диагностики состояния мостов, плотин, высотных зданий и других технически сложных инженерных сооружений. Она с миллиметровой точностью контролирует смещения и вибрации конструкций, позволяя минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и оптимизировать затраты на эксплуатацию инфраструктурных объектов. В этой же части экспозиции посетители смогут познакомиться с возможностями новейших геоинформационных сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли, которые разрабатывает дочерняя компания РКС – АО «ТЕРРА ТЕХ». Эти геосервисы демонстрируют растущие возможности Госкорпорации «Роскосмос» по применению космической информации в различных сферах экономики России, а также в интересах партнеров из других стран мира.

В сегменте «VR-Технологии и космические данные» будет представлена VR-платформа ATLAS VR. Этот продукт позволяет создавать на основе космических снимков копии инфраструктурных объектов, инвестиционных проектов, географических, исторических, культурных и других объектов для взаимодействия с ними в виртуальной реальности. Такой подход обеспечивает высочайшую точность и максимальное сходство с реальностью, а актуальность данных со спутников российской группировки ДЗЗ определяет новые стандарты на российском и международном рынке мониторинга инфраструктурных изменений.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
АРМИ-20XX
ГЛОНАСС
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