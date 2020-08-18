Войти
Военно-промышленный курьер

В Сирии пытались подорвать российско-турецкий патруль

146
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе произошел взрыв рядом с турецким автомобилем, российские военные не пострадали, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения», - говорится в сообщении, которое поступило в Интерфакс.

По данным Центра, российские и турецкие военные патрулировали участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. В ЦПВС заявили, что состоялся второй этап очередного, двадцать второго по счету, совместного российско-турецкого патрулирования участка трассы М-4.

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три бронетранспортера БТР-82А. Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России», - заявили в ЦПВС. Российские военные также сообщили, что российско-турецкий патруль проехал более 70 километров.

В середине июля ЦПВС сообщал, что на трассе М4 на пути следования российско-турецкого патруля взорвался фугас, в результате были ранены трое россиян и несколько турецких военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.07.2020
Российско-турецкий патруль впервые прошёл по всему маршруту трассы М-4 в Сирии
03.07.2020
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
06.05.2020
Российские и турецкие военные вдвое увеличили зону патрулирования трассы М-4 в Сирии
28.11.2018
"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии
23.08.2017
Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 02:26
  • 1
Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России
  • 18.08 02:24
  • 51
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 18.08 02:02
  • 185
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 18.08 01:04
  • 1
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?
  • 18.08 00:51
  • 46
График поставки истребителей Су-35
  • 18.08 00:48
  • 6
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 17.08 22:31
  • 15
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 17.08 20:57
  • 18
Россия застряла в феодально-бюрократическом капитализме
  • 17.08 20:44
  • 514
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.08 20:39
  • 18
Источник: вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники
  • 17.08 20:34
  • 8189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 20:19
  • 10
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 17.08 19:56
  • 1
Оперативный резерв вооруженных сил Украины
  • 17.08 19:26
  • 1
В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года
  • 17.08 19:11
  • 2
В армии Индии заявили о механических проблемах российского Т-90