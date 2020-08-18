В Сирии пытались подорвать российско-турецкий патруль

На пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе произошел взрыв рядом с турецким автомобилем, российские военные не пострадали, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения», - говорится в сообщении, которое поступило в Интерфакс.

По данным Центра, российские и турецкие военные патрулировали участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб. В ЦПВС заявили, что состоялся второй этап очередного, двадцать второго по счету, совместного российско-турецкого патрулирования участка трассы М-4.

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три бронетранспортера БТР-82А. Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России», - заявили в ЦПВС. Российские военные также сообщили, что российско-турецкий патруль проехал более 70 километров.

В середине июля ЦПВС сообщал, что на трассе М4 на пути следования российско-турецкого патруля взорвался фугас, в результате были ранены трое россиян и несколько турецких военных.