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Военно-промышленный курьер

Машину российского военного атташе нашпиговали «жучками»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг вызвана в МИД РФ, ей выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«17 августа в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Нидерландов в России Д. Баккер-Кюлинг. Нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России в Нидерландах», — цитирует РИА Новости сообщение МИД РФ.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — подчеркнули в российском министерстве.

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Страны
Нидерланды
Россия
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