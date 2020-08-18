«Натовские войска у наших ворот»: зачем Минск начал учения

Белоруссия проводит военные учения у границы с Литвой
Белоруссия на фоне масштабных протестов объявила о военных учениях в Гродненской области - у границы с Литвой. С 17 августа на военных полигонах «Гожский», «Неман» и «Обуз-Лесновский», а также на участке местности близ Островца будут проводиться маневры. С ситуацией разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Белоруссия на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений, заявили в минобороны Белоруссии.
В них примут участие танковые и механизированные батальоны 6 и 11-й отдельных механизированных бригад, подразделения ракетных войск и артиллерии, части 103-й воздушно-десантной бригады (пункт постоянной дислокации / ППД - Витебск), зенитные ракетные войска в составе 147 (ППД - Бобруйск, на вооружении - ЗРК «Оса-АКМ»), 1146 (ППД - Ворняны Гродненской области, на вооружении ЗРК «Тор-М2К») и 740-го (ППД - Борисов Минской области, на вооружении ЗРК «Тор-М2К») зенитных ракетных полков.
Последние уже выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны белорусской государственной границы в воздушном пространстве.
В рамках батальонного тактического учения 103-я воздушно-десантная бригада передислоцируется на полигон «Гожский» (около 20 км от Гродно), где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков госграницы, проинформировали в министерстве обороны Белоруссии.
Также в этот период на «Обуз-Лесновском» (230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования Сухопутных войск Республики Беларусь) и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й (полное наименование - гвардейская Киевско-Берлинская ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, ППД - Гродно, основное вооружение - танки Т-72Б и БМП-2) и 11-й (полное наименование - гвардейская Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная, ордена Суворова II степени, ППД - Слоним, основное вооружение - танки Т-72Б и БМП-2) отдельных механизированных бригад.
«В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач», - отмечается в распространенном заявлении белорусского военного ведомства.
На митинге 16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил:
«За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Вместо того чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих. - «Газета.Ru»). Разве это нормально, солдаты?»
Стоит отдельно подчеркнуть, что военные учения объявлены на фоне массовых протестов, захлестнувших белорусские города сразу после завершения выборов президента республики 9 августа. Участники акций протеста отказались признавать результаты выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.
В прошедшую субботу, 15 августа, объясняя передислокацию частей ВДВ ВС РБ на западные границы республики, в эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко заявил, что «то, что происходит на этих территориях, на Западе, спокойно наблюдать за этим мы не можем».
Однако официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что присутствие НАТО в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и продиктовано целью предотвращения конфликтов и сохранения мира».
«Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», - говорится в документе.
И в самом деле - на западных границах Белоруссии нет никаких разведывательных признаков стратегического и оперативного развертывания Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса. Войска и силы НАТО не осуществляют перевод с мирного на военное положение, не осуществляют оперативного развертывания на театре военных действий, не осуществляют стратегических перегруппировок, не развертывают первоочередных стратегических резервов.
Со стороны альянса нет никаких признаков усиления разведки, сил и средств боевого дежурства и боевой службы, войска не выходят в районы оперативного предназначения, не создают ударных группировок, артиллерия и ракетные войска не занимают огневых позиций, авиация не перелетает на оперативные аэродромы.
Тем не менее у Лукашенко сейчас есть несколько причин, по которым он может говорить о военной угрозе в разгар масштабного кризиса в государстве.
В первую очередь, можно предполагать, что, нагнетая военную напряженность, и, вероятно, вспомнив о едином оборонном пространстве и Союзном государстве, Александр Лукашенко хочет каким-то образом втянуть в свои игры Вооруженные силы России якобы для защиты от общего врага.
Однако на подобный вариант развития событий, по всей видимости, делается меньшая ставка, а основная - отнюдь не на повышение полевой и воздушной выучки Вооруженных сил республики.
А учения в этом плане - наилучший выход из сложившейся ситуации. Бойцы и командиры при деле, находятся на отдаленных полигонах, контактов с населением практически нет.
И тезис «враг у ворот» может отвлечь личный состав ВС РБ и часть населения республики от текущих забот и проблем. Но насколько эффективно сработают методы Александра Лукашенко в сложившейся ситуации - большой вопрос. Обстановка в республике меняется чуть ли не ежеминутно.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).[/i]
Михаил Ходаренок