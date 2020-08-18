«Натовские войска у наших ворот»: зачем Минск начал учения

Белоруссия проводит военные учения у границы с Литвой

Белоруссия на фоне масштабных протестов объявила о военных учениях в Гродненской области - у границы с Литвой. С 17 августа на военных полигонах «Гожский», «Неман» и «Обуз-Лесновский», а также на участке местности близ Островца будут проводиться маневры. С ситуацией разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Белоруссия на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений, заявили в минобороны Белоруссии.

В них примут участие танковые и механизированные батальоны 6 и 11-й отдельных механизированных бригад, подразделения ракетных войск и артиллерии, части 103-й воздушно-десантной бригады (пункт постоянной дислокации / ППД - Витебск), зенитные ракетные войска в составе 147 (ППД - Бобруйск, на вооружении - ЗРК «Оса-АКМ»), 1146 (ППД - Ворняны Гродненской области, на вооружении ЗРК «Тор-М2К») и 740-го (ППД - Борисов Минской области, на вооружении ЗРК «Тор-М2К») зенитных ракетных полков.

Последние уже выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны белорусской государственной границы в воздушном пространстве.

В рамках батальонного тактического учения 103-я воздушно-десантная бригада передислоцируется на полигон «Гожский» (около 20 км от Гродно), где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков госграницы, проинформировали в министерстве обороны Белоруссии.

Также в этот период на «Обуз-Лесновском» (230-й общевойсковой полигон Западного оперативного командования Сухопутных войск Республики Беларусь) и «Гожском» полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6-й (полное наименование - гвардейская Киевско-Берлинская ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, ППД - Гродно, основное вооружение - танки Т-72Б и БМП-2) и 11-й (полное наименование - гвардейская Прикарпатско-Берлинская Краснознаменная, ордена Суворова II степени, ППД - Слоним, основное вооружение - танки Т-72Б и БМП-2) отдельных механизированных бригад.

На полигоне «Неман» (212-й авиационный полигон ВС РБ), по всей видимости, будут задействованы части ВВС и ПВО.

«В настоящее время войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач», - отмечается в распространенном заявлении белорусского военного ведомства.

На митинге 16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил:

«За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Вместо того чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих. - «Газета.Ru»). Разве это нормально, солдаты?»

Стоит отдельно подчеркнуть, что военные учения объявлены на фоне массовых протестов, захлестнувших белорусские города сразу после завершения выборов президента республики 9 августа. Участники акций протеста отказались признавать результаты выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

В прошедшую субботу, 15 августа, объясняя передислокацию частей ВДВ ВС РБ на западные границы республики, в эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко заявил, что «то, что происходит на этих территориях, на Западе, спокойно наблюдать за этим мы не можем».

«Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», - заявил глава республики.

Однако официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что присутствие НАТО в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и продиктовано целью предотвращения конфликтов и сохранения мира».

«Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», - говорится в документе.

И в самом деле - на западных границах Белоруссии нет никаких разведывательных признаков стратегического и оперативного развертывания Объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса. Войска и силы НАТО не осуществляют перевод с мирного на военное положение, не осуществляют оперативного развертывания на театре военных действий, не осуществляют стратегических перегруппировок, не развертывают первоочередных стратегических резервов.

Со стороны альянса нет никаких признаков усиления разведки, сил и средств боевого дежурства и боевой службы, войска не выходят в районы оперативного предназначения, не создают ударных группировок, артиллерия и ракетные войска не занимают огневых позиций, авиация не перелетает на оперативные аэродромы.

Тем не менее у Лукашенко сейчас есть несколько причин, по которым он может говорить о военной угрозе в разгар масштабного кризиса в государстве.

В первую очередь, можно предполагать, что, нагнетая военную напряженность, и, вероятно, вспомнив о едином оборонном пространстве и Союзном государстве, Александр Лукашенко хочет каким-то образом втянуть в свои игры Вооруженные силы России якобы для защиты от общего врага.

Однако на подобный вариант развития событий, по всей видимости, делается меньшая ставка, а основная - отнюдь не на повышение полевой и воздушной выучки Вооруженных сил республики.

Главное для белорусского лидера сейчас - вывести как можно больше войск из пунктов постоянной дислокации, до минимума сократить общение военных с местным населением и, главным образом, с протестующими, и всеми возможными мерами предотвратить открытый переход частей и соединений ВС РБ на сторону противников действующего президента, что в сложившейся обстановке не исключается.

А учения в этом плане - наилучший выход из сложившейся ситуации. Бойцы и командиры при деле, находятся на отдаленных полигонах, контактов с населением практически нет.

И тезис «враг у ворот» может отвлечь личный состав ВС РБ и часть населения республики от текущих забот и проблем. Но насколько эффективно сработают методы Александра Лукашенко в сложившейся ситуации - большой вопрос. Обстановка в республике меняется чуть ли не ежеминутно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).[/i]

Михаил Ходаренок