Статистика действий ВВС Израиля в Сирии

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в ВВС АОИ: статистика тайных операций на севере

13.08.20 все основные израильские новостные сайты, начиная примерно с 16:55 и почти одновременно, опубликовали статьи со статистикой операций ВВС АОИ [Армии обороны Израиля] за последние 5 лет. Хотя ВВС осуществляют немало авиаударов в Секторе Газа, по-видимому вся статистика ниже посвящена операциям ВВС на севере, в основном тайным (т.е. за которые Израиль на себя ответственность не брал), против базирования Ирана в Сирии и переброске оружия проиранской ливанской террористической организации "Хизбалла". То что на терминологии АОИ называется "Сражение между войнами" (МАБАМ - "hа-Маараха ше-Бейн hа-Мильхамот"). Даже упомянутая фраза "на всех ТВД" может подразумевать не "и в Газе", а различные страны на севере и северо-востоке от Израиля.

Итак, статистика включает:

За прошедшие 5 лет (т.е. с 2015 г.) ВВС применили "на всех ТВД" около 5,000 единиц авиационного оружия, в т.ч. за последние 3 года (т.е. с середины 2017 г., но в основном с начала 2018 г., когда начались по-настоящему активные действия) было атаковано 955 целей, по которым были применены 4,239 бомб и ракет, в т.ч. десятки с самолётов F-35I;

С 2017 г. Сирия выпустила 873 зенитные ракеты, в т.ч. 844 за последние 3 года, т.е. с середины 2017 г., в основном ракеты комплексов SA-17 ("Бук-М2Э") и SA-22 ("Панцирь-С1"); для сравнения - в 2013 г. - только 2 ракеты;

За 2 последних года (причём в основном в открытых операциях, т.е. таких, когда Израиль брал на себя ответственность, обычно в ответ на теракты или обстрел израильской территории) ВВС уничтожили треть сирийских систем ПВО;

Число операций резко возросло за последний год, несмотря на эпидемию коронавируса;

70% лётчиков, участвовавших в этих операциях, - резервисты.

Параллельно ВВС отмечают и ответные действия противника. Так, идёт обмен информацией о действиях ВВС Израиля и извлекаемых из них выводами. Сирия закупает новые РЛС и новые системы ПВО, в т.ч. ЗРК С-300. ВВС подтверждают, что Сирии удаётся сбивать часть выпущенных Израилем бомб и ракет, но самолёт был потерян только один - F-16I в 2018 г.

Кроме того, опубликовано два видеоролика (их можно посмотреть по ссылкам в конце статьи). На одном - полёт на предельно малой высоте, на другом - дозаправка в воздухе самолёта F-15I ночью.

Остатки F-16I, уничтоженного в 2018 г.

Ссылки: