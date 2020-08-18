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Российская газета

"Красный глаз" от Т-90 применили на "итальянском" Т-72М1 в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

До появления в армии Сирии Т-90 и Т-90А самыми совершенными танками правительственных войск считались модернизированные с помощью итальянских специалистов Т-72.

В конце 90-х годов более 120 единиц получили обновленную систему управления огнем TURMS-T с современным стабилизированным в двух плоскостях прицелом. Он был оборудован тепловизионным каналом, позволяющим обнаруживать противника на дистанции до 4 000 метров.

Также был установлен лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель.

На части машин появились панорамные прицелы командиров, позволяющие не только эффективно обнаруживать цели, но и вести по ним огонь.

Такому апгрейду подвергли как старые "Уралы", так и более современные Т-72М1.

Всего за проведенные работы Дамаск заплатил партнерам с Апеннинского полуострова 200 млн долларов.

До начала гражданской войны на эту версию стали устанавливать навесную динамическую защиту "Контакт", но успели оснастить ею лишь небольшое количество техники.

Считалось, что эти танки должны будут противостоять израильским "Меркавам".

Первое время, как только страна погрузилась в пучину междоусобицы, "итальянцев" не пускали в дело. Они стали воевать, когда обстановка обострилась до предела.

Сейчас эти танки продолжают принимать участие в боевых операциях против незаконных террористических формирований. В том числе и вместе с Т-90. Судя по фотографии, сирийские танкисты пробовали применить на них некоторые технологии от "девяностого". Речь идет о так называемом "красном глазе" - прожекторе комплекса оптико-электронного подавления "Штора".

Данное устройство способно сорвать наведение используемых боевиками управляемых противотанковых ракет.

Такие КОЭП неоднократно демонстрировали в Сирии свою эффективность, в частности и в отражении ПТУР BGM-71 TOW.


Алексей Брусилов

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Страны
Израиль
Италия
Сирия
Продукция
BGM-71 ТOW
Merkava
Т-72
Т-90 "Владимир"
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