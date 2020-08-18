Очередной МРК с «Калибрами» пройдет госиспытания

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон» прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу Новороссийск для проведения государственных испытаний, сообщил в Черноморский флот (ЧФ).

«Грайворон» прибыл для прохождения государственных испытаний и последующего его включения в состав ЧФ», - сказано в сообщении.

МРК будет принят в состав ЧФ и станет четвёртым малым ракетным кораблём, имеющим на вооружении высокоточное оружие - комплекс «Калибр-НК» на Чёрном море.

В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. «После окончания подготовительных работ экипаж МРК «Грайворон» и сдаточная команда завода-изготовителя начнёт проведение комплекса государственных испытаний», - сообщает штаб ЧФ.

«Грайворон» - многоцелевой корабль, оснащённый современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является восьмым кораблём модернизированной серии «Буян-М», построенным для ЧФ. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.