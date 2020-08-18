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Вышел специальный номер журнала «Экспорт вооружений» за 2020 год

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Содержание:

  • Новые российские предложения средств ПВО;
  • Особенности создания экспортного облика отечественных образцов вооружения и военной техники;
  • Программы военной помощи в системе ВТС США с иностранными государствами;
  • Тенденции роботизации боевых действий в 2020 году: турецкий прорыв и рост внимания к гуманитарным аспектам применения дронов;
  • Подводное оружие производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение";
  • BrahMos: основные этапы развития и перспективы;
  • Вооружение, военная и специальная техника сухопутных войск для ведения военных действий в Арктике;
  • Военная разведка Исламской Республики Иран;
  • Город - поле боя будущего;
  • Рецензия на книгу "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке".

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Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Турция
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
2020-й год
Арктика
Робот
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