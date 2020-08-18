Вышел специальный номер журнала «Экспорт вооружений» за 2020 год

Содержание:
- Новые российские предложения средств ПВО;
- Особенности создания экспортного облика отечественных образцов вооружения и военной техники;
- Программы военной помощи в системе ВТС США с иностранными государствами;
- Тенденции роботизации боевых действий в 2020 году: турецкий прорыв и рост внимания к гуманитарным аспектам применения дронов;
- Подводное оружие производства Корпорации "Тактическое ракетное вооружение";
- BrahMos: основные этапы развития и перспективы;
- Вооружение, военная и специальная техника сухопутных войск для ведения военных действий в Арктике;
- Военная разведка Исламской Республики Иран;
- Город - поле боя будущего;
- Рецензия на книгу "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке".
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