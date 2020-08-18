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Российская газета

"Адмирал Пантелеев" и "Варяг" провели стрельбы на Камчатке

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" провели артиллерийские стрельбы у берегов Камчатки в рамках комплекса учений.

Стрелять кораблям пришлось как по морским, так и по береговым целям. Так, на воде "Адмирал Пантелеев" и "Варяг" должны были поразить буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

"Далее, учение продолжилось в районе Халактырского пляжа, где корабли провели артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой и ненаблюдаемой береговых целей, скрытых рельефом местности", - сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Мишени, по которым стреляли корабли, изображали защищенные огневые точки и "вражескую" боевую технику. Выстрелы делали из 130-миллиметровой установки АК-130 и 100-миллиметровых установок АК-100.

Для наводки и корректировки огня использовали боевой беспилотник "Орлан-10". Он также контролировал результаты выполнения боевых упражнений.


Дина Непомнящая

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Адмирал Пантелеев
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