Советскую БМП-1 сравнили с немецкой "Куницей"

БМП-1 стала первой в мире боевой машиной пехоты. Она была принята на вооружение в 1966 году, впервые ее открыто показали на юбилейном ноябрьском параде в 1967 году.

Когда "единицы" проехали по брусчатке Красной площади, в Германии уже около года велись работы над своей БМП. Ее назвали Marder - "Куница". В 1969 году был изготовлен первый экземпляр.

По компоновке она напоминает своего конкурента из СССР. Как и у него, в передней части корпуса находится 600-сильный двигатель и трансмиссия. В середине расположено боевое отделение, в башне которого смонтирована 20-мм нарезная автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Экипаж - три человека. В отсеке десанта помещается семь пехотинцев. Максимальная скорость - 70 км/ч.

Водные преграды преодолевались при помощи устанавливаемых специальных поплавков, при этом скорость передвижения не превышала 6 км/ч. Первоначально масса достигала 28 000 кг против 13 000 кг у БМП-1. Это обусловлено более толстой броней и значительно большими размерами. Так, машина из ФРГ имела высоту от 2 950 до 3 030 мм (в зависимости от модификации), а советская всего 1 924 мм.

По мере развития средств поражения из-за дополнительной защиты продолжал расти и вес, в самой последней версии он достигал 33 500 кг, а это уже больше, чем у танка Т-34-85 (32 000 кг).

Всего было изготовлено чуть более 2 100 Marder, "единиц" - более 20 000 штук. Если германские средства доставки пехоты были закуплены лишь тремя иностранными государствами, то советские поставлялись более чем трем десяткам. Причем во многих они служат до сих пор.

Алексей Моисеев