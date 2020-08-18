В Сирии сообщили о гибели военного из-за авиаудара ВВС США

Военный погиб в результате авиаудара ВВС США по позиции сирийской армии к югу от города Камышлы, еще двое солдат ранены. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило агентство САНА.

По его данным, беспилотник нанес удар по армейскому блокпосту в районе населенного пункта Телль аз-Захаб на юго-востоке Эль-Камышлы.

Отмечается, что удар был нанесен после того, как блокпост остановил патруль американцев.

В начале августа руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что отряды арабского племенного ополчения, выступающие против поддерживаемых США вооруженных формирований, взяли под контроль несколько населенных пунктов на восточном берегу Евфрата.

В марте авиация США нанесла удары по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на границе Сирии с Ираком. По данным телеканала «Аль-Хадас», по меньшей мере 18 бойцов иракских шиитских формирований погибли.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В 2015 году армия России по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В настоящее время в ряде провинций Сирии продолжаются зачистки от террористов.

Американские силы находятся на территории Сирии с 2012 года без разрешения официального Дамаска и ООН. В настоящее время военные сосредоточены в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор вблизи крупных нефтяных месторождений.