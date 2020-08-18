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Белоголовый орлан сбил американский дрон

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство окружающей среды, Великих озёр и энергетики (EGLE) штата Мичиган лишилось беспилотника после того, как правительственный дрон был атакован и затем повреждён белоголовым орланом.

После нападения хищной птицы БПЛА, упавший на землю, так и не удалось отыскать.

Как сообщает правительство штата Мичиган, инцидент произошёл близ города Эсканаба на Верхнем полуострове Мичигана, когда аналитик EGLE по качеству окружающей среды и пилот беспилотника Хантер Кинг составлял карту эрозии береговой линии. На 4-й день работы в этом районе полёт завершился после 7 минут пребывания дрона в воздухе — как отмечает оператор, стали возникать проблемы со связью со спутником, поэтому беспилотник решили вернуть к месту запуска.

Дрон к оператору не вернулся. Камера, с помощью которой контролировался полёт, сначала показала, что БПЛА начал неконтролируемо вращаться в воздухе, а затем упал. С помощью очевидцев Хантеру Кингу удалось установить, что летательный аппарат был атакован белоголовым орланом, который повредил дрон и тот рухнул в озеро.

Телеметрия, полученная с беспилотника, отмечает ПМ, показала, что сразу после нападения хищной птицы дрон начала уведомлять о движении по нисходящей спирали вместе с предупреждениями о чрезмерном вращении, а затем за 3,5 секунды БПЛА отправил 27 предупреждающих уведомлений, в том числе одно о том, что как минимум один пропеллер оторван. После этого дрон оказался в воде и тщательные поиски не позволили его обнаружить.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
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