Иран «во всеоружии» готовится к отмене оружейного эмбарго

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Исламская Республика будет не только закупать, но и экспортировать продукцию военного назначения после снятия пятилетнего оружейного эмбарго в отношении страны, установленного Советом Безопасности ООН в 2015 году, передаёт новостное агентство Mehr.

Выступая на церемонии по случаю Национального дня оборонной промышленности ИРИ, глава военного ведомства сказал: «Иран будет использовать все возможности для удовлетворения своих потребностей в вооружении, закупая, а также экспортируя оружие после снятия санкций».

По словам Хатами, оборонная промышленность Исламской Республики Иран — это «стратегическая глубина страны», а её научно-технологический потенциал выступает важнейшим звеном в развитии оборонной промышленности ИРИ.

«Санкции не создали никаких ограничений. Страна достигла всех успехов и достижений в оборонной промышленности в условиях санкций», - отметил глава Минобороны.

Представители иранского военно-политического руководства ранее не раз указывали, что жёсткий санкционный режим, установленный Соединёнными Штатами в отношении Тегерана, не только не смог остановить разработки военно-промышленного комплекса страны, но, напротив, стал мощным стимулом для опоры на внутренние ресурсы повышения обороноспособности ИРИ.