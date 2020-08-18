Израиль похвастался успешной военной кампанией против ПВО Сирии

Израиль уничтожил треть сирийской системы противовоздушной обороны в последние два года, в то время как сотни ракет класса «земля-воздух» были выпущены по самолётам ВВС еврейского государства за время боевых миссий в рамках кампании «битвы между войнами», нацеленной на иранское военное присутствие в соседней арабской стране. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Израиль ведёт свою «межвоенную кампанию» против Ирана с 2013 года, поражая цели в Сирии, а также, согласно сообщениям в СМИ, в соседнем Ираке, чтобы предотвратить укрепление позиций Тегерана в двух арабских республиках и пресечь поставки иранского оружия движению «Хизбалла» в Ливане, отмечает иерусалимское издание.

Израиль традиционно не признаёт, но и не опровергает нанесение ударов в Сирии. География воздушных рейдов израильской авиации в последние месяцы значительно расширилась, охватив не только пригороды Дамаска и южные провинции, но и районы на востоке САР, у границы с Ираком.

Согласно данным The Jerusalem Post, в период с 2017 по 2020 год сирийские ПВО выпустили 844 ракет «земля-воздух» против боевых машин ВВС Израиля, по сравнению с всего двумя ракетами, запущенными в период с 2010 по 2013 год. В ответ многоцелевые истребители еврейского государства атаковали базы, огневые позиции и размещённые на них пусковые установки средств ПВО САР, выведя из строя батареи таких систем борьбы с воздушными целями на вооружении Сирии, как С-75, С-200, «Бук-М2» и «Панцирь-С1». В результате ударов погибли десятки сирийских военных и проиранских ополченцев.

В связи с развёртыванием в Сирии в 2019 году более совершенных систем ПВО, таких как российские С-300, и ракет средней дальности, доставленных Ираном, проведение «межвоенной кампании» для ВВС Израиля становится всё более сложным, цитирует портал Eadaily газету The Jerusalem Post.