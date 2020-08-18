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Интерфакс-АВН

Два российских боевых корабля прибыли в Азербайджан

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Малый артиллерийский корабль проекта 21630 «Махачкала» Каспийской флотилии ВМФ РФ
Малый артиллерийский корабль проекта 21630 «Махачкала» Каспийской флотилии ВМФ РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджана для участия в конкурсе "Кубок моря-2020", сообщает Минобороны РФ.

"Малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань", а также спасательный буксир "СБ-738" Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджанской Республики - город Баку для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей - "Кубок моря-2020", - сказали в министерстве.

Россию на состязаниях представит корабль "Махачкала".

Конкурс "Кубок моря-2020" будет проходить в военно-морской базе "Пута" ВМС Азербайджана с 24 августа.

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