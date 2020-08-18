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Российская газета

Сверхточный "Краснополь" натовского калибра замечен в Алжире

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Источник изображения: rg.ru

Алжирская артиллерия вооружена российскими 155-мм управляемыми артиллерийскими снарядами "Краснополь". Об этом свидетельствуют изображения, появившиеся в Сети.

Данный боеприпас предназначен для уничтожения различных полевых укреплений, образцов бронетанковой техники, в том числе основных боевых танков. При этом уверенно поражаются не только стационарные цели, но и те, что находятся в движении.

Кроме изделий, выполненных в традиционном для отечественных орудий калибре 152-мм, имеются также варианты "натовского образца" - 155-мм, которые могут применять практически все иностранные артсистемы. Известно о существовании двух модификаций - К155 и 155М.

Последний имеет улучшенные технические характеристики. При собственном весе в 54,3 кг масса боевой части достигает 22,5 кг, 11 кг приходится на взрывчатое вещество. Длина - 1 200 мм. Максимальная дальность стрельбы - 26 000 метров.

Интересная особенность снарядов - они атакуют цели сверху, пикируя на нее, поражая, например, танки в крышу башни или в область моторно-трансмиссионного отделения, то есть в самые уязвимые места.

Для обнаружения и наведения служит переносная система управления огнем артиллерии "Малахит", она комплектуется лазерным дальномером -целеуказателем, тепловизором, специальным компьютером, спутниковой навигацией и аппаратурой связи.

По имеющимся данным, "Краснополи" применяют имеющиеся на вооружении алжирской армии самоходные артиллерийские орудия PLZ 45 и буксируемые пушки-гаубицы PLL01.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Краснополь
Проекты
ИТ
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