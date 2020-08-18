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Российская газета

Китай показал первый в мире истребитель нового типа

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Источник изображения: rg.ru

В Китае создан двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20, сообщил bmpd со ссылкой на Министерство обороны КНР. Национальное телевидение Китая опубликовало кадры нового истребителя в полете.

Двухместный J-20 стал первым самолетом этого типа в мире. Все три его одноклассника: американские F-22, F-35 и российский Су-57 имеют одноместные кабины. Истребители с экипажами из двух человек - это либо учебно-боевые машины, предназначенные для тренировки молодых пилотов, либо самолеты командные (например, Су-30СМ), способные не только воевать самостоятельно, но и находить цели для ведомых.

Учебно-боевые "спарки" в последнее время вытесняются тренажерами, как более дешевым и безопасным способом практического обучения пилотированию. Зачем двухместная кабина J-20, пока можно только догадываться - официальный Пекин традиционно не комментирует свои военные разработки.

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. Самолет имеет массу заимствований как от американских, так и от российских образцов. В 2017 году машина принята на вооружение, первая серия из 28 истребителей активно эксплуатируется.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-30
Проекты
Истребитель 5 поколения
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