Китай показал первый в мире истребитель нового типа

Первый в мире двухместный истребитель пятого поколения J-20. Фото: https://t.co/O7qDrXMv2j pic.twitter.com/IcUhHpEVPf — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 17, 2020

В Китае создан двухместный вариант истребителя пятого поколения J-20, сообщил bmpd со ссылкой на Министерство обороны КНР. Национальное телевидение Китая опубликовало кадры нового истребителя в полете.

Двухместный J-20 стал первым самолетом этого типа в мире. Все три его одноклассника: американские F-22, F-35 и российский Су-57 имеют одноместные кабины. Истребители с экипажами из двух человек - это либо учебно-боевые машины, предназначенные для тренировки молодых пилотов, либо самолеты командные (например, Су-30СМ), способные не только воевать самостоятельно, но и находить цели для ведомых.

Учебно-боевые "спарки" в последнее время вытесняются тренажерами, как более дешевым и безопасным способом практического обучения пилотированию. Зачем двухместная кабина J-20, пока можно только догадываться - официальный Пекин традиционно не комментирует свои военные разработки.

Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году. Самолет имеет массу заимствований как от американских, так и от российских образцов. В 2017 году машина принята на вооружение, первая серия из 28 истребителей активно эксплуатируется.

Антон Валагин