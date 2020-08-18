Испытания комплекса активной защиты сняли на видео в Алжире

В социальных сетях появилось видео испытаний в Алжире комплекса активной защиты для бронированных боевых машин. Для тестов использовался разработанный в Германии бронетранспортер Fuchs 2, что в переводе означает "Лиса 2".

В аннотации к ролику сообщается, что комплекс AMAP-ADS способен поражать кумулятивные боеприпасы типа гранат для РПГ-7 и ПТУР, а также бронебойные подкалиберные снаряды. Конструкция комплекса модульная и может быть адаптирована к широкому спектру транспортных средств. В зависимости от выбранной задачи масса AMAP-ADS колеблется от 140 до 500 килограммов.

Впрочем, по признанию разработчиков, при использовании комплекса следует "опираться" на значительную массу пассивной защиты - броню.

Отметим, что бронетранспортеры Fuchs были разработаны в ФРГ еще в 1979 году. Сварной корпус из стальных бронелистов обеспечивает защиту от пуль и осколков артиллерийских снарядов десяти десантников и экипаж. Колесная формула 6 × 6. БТР развивает максимальную скорость по трассе в 100 км/ч, а на плаву - до 10 км/ч. Вооружение включает 20-мм автоматическую пушку или 7,62-мм пулемет.

Николай Грищенко