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ЦАМТО

ВВС Румынии получили два дополнительных истребителя F-16 "Файтинг Фалкон"

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Источник изображения: Фото: mapn.ro

ЦАМТО, 17 августа. Минобороны Румынии объявило о прибытии 14 августа на 86-ю авиабазу в Борча (Фетешти) первых истребителей F-16 "Файтинг Фалкон" второй партии, приобретенных из состава ВВС Португалии.

Как сообщал ЦАМТО, в 2013 году МО Румынии с одобрения США подписало контракт на поставку первых 12 истребителей F-16AM/BM "Файтинг Фалкон" из состава ВВС Португалии. Соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. ВВС Румынии приняли 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Они вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи (Фетешти).

В декабре 2019 года был подписан контракт на поставку пяти дополнительных истребителей. Соглашение стоимостью 130 млн. евро, помимо продажи истребителей F-16, включает их модификацию согласно требованиям ВС Румынии, подготовку личного состава и обслуживание техники.

Ранее предполагалось, что первый истребитель второй партии будет передан ВВС Румынии в июне, еще два – в октябре, а последний – в начале 2021 года. Тем не менее, график был несколько скорректирован из-за пандемии COVID-19. Как предполагается, еще два самолета будут поставлены до конца 2020 года, а последний – в первом квартале 2021 года.

ВВС Румынии получат 5 истребителей в той же конфигурации M.5.2R, что и 12 ранее поставленных. В перспективе Бухарест намерен модернизировать все 17 самолетов до стандарта M6.5R. Программа также повысит уровень подготовки инженерно-технического состава ВВС Румынии, создаст возможности для выполнения в стране капитального ремонта двигателей F-16.

Как заявлено, поставка пяти самолетов и связанного оборудования усилит безопасность Румынии за счет постоянной защиты национального воздушного пространства / воздушного пространства НАТО в мирное время и в кризисных ситуациях.

Утвержденная в 2012 году Концепция развития противовоздушной обороны в рамках программы "многоцелевой самолет ВВС" предусматривает поэтапное формирование в составе ВВС трех истребительных эскадрилий по 16 самолетов в каждой.

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Страны
Португалия
Румыния
США
Продукция
F-16
Проекты
2020-й год
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