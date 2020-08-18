Пилотажная группа "Стрижи" представит на Форуме "Армия-2020" уникальную летную программу

ЦАМТО, 17 августа. Впервые в современной истории экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" в рамках МВТФ "Армия-2020" продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей.

Летчики Воздушно-космических сил выполнят "проход", "развороты", "виражи" и "горки" в построении "ромб из девяти самолетов".

Новая программа "Стрижей" также включит в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе восьми экипажей, шестеркой с различными перестроениями в воздухе, а также парный, встречный и одиночный пилотаж, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.