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ЦАМТО

Пилотажная группа "Стрижи" представит на Форуме "Армия-2020" уникальную летную программу

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Пилотажная группа "Стрижи"
Пилотажная группа "Стрижи".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 17 августа. Впервые в современной истории экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" в рамках МВТФ "Армия-2020" продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей.

Летчики Воздушно-космических сил выполнят "проход", "развороты", "виражи" и "горки" в построении "ромб из девяти самолетов".

Новая программа "Стрижей" также включит в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе восьми экипажей, шестеркой с различными перестроениями в воздухе, а также парный, встречный и одиночный пилотаж, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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