Трехосный российский "Волк" получил противоминную защиту

Когда говорят о российских трехосных бронеавтомобилях, то обычно имеют в виду "Тайфуны" различных модификаций. Однако в России была создана более компактная машина. Речь идет об автомобиле специального назначения ВПК-39273 "ВОЛК" (6х6).

Как сообщается на сайте производителя, ее снаряженная масса составляет всего 7 700 кг, при этом грузоподъемность достигает 2 500 кг.

Машина также может буксировать прицеп весом в две с половиной тонны. Вместимость - два десятка военнослужащих.

Особенностью является наличие гидропневматической подвески, которая позволяет регулировать дорожный просвет с 250 до 550 мм.

Длина - 6 976 мм, высота - 2 300 мм, ширина - 2 500 мм. Колея - 2 140 мм.

На броневике применяется рядный дизель ЯМЗ-5347-10 мощностью 210 л.с. Установлена механическая коробка передач.

Максимальная скорость по шоссе - 130 км/ч. Запас хода по топливу - 1 300 км.

Машина может преодолевать подъемы крутизной в 30 градусов и форсировать водные преграды глубиной 1,4 метра.

Создатели "Волка" проработали его защиту. Имеющееся бронирование может противостоять пулям 7,62х54 Б-32 снайперских винтовок СВД.

Броневик выдержит взрывы фугасов, эквивалентных 6 кг тротила.

Бортовая информационно-управляющая система, контролирующая функционирование узлов и агрегатов, существенно облегчает работу водителя.

Алексей Моисеев