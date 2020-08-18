Войти
Интерфакс-АВН

Ракетный корабль "Грайворон" прибыл в Новороссийск для госиспытаний

154
0
0
Церемония закладки корабля "Грайворон"
На церемонии закладки на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» для ВМФ России малого ракетного корабля "Грайворон" проекта 21631. Зеленодольск, 10.04.2015.
Источник изображения: ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

После принятия в состав ВМФ он станет на Чёрном море четвёртым кораблём-носителем "Калибров"

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Новый малый ракетный корабль (МРК) "Грайворон" прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу Новороссийск для проведения государственных испытаний, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

""Грайворон" прибыл для прохождения государственных испытаний и последующего его включения в состав ЧФ", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Грайворон" будет принят в состав ЧФ "и станет четвёртым малым ракетным кораблём, имеющим на вооружении высокоточное оружие - комплекс "Калибр-НК" на Чёрном море", говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля.

"После окончания подготовительных работ экипаж МРК "Грайворон" и сдаточная команда завода-изготовителя начнёт проведение комплекса государственных испытаний", - сообщает штаб ЧФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
07.08.2017
Корабль "Вышний Волочек" прибыл в Новороссийск для проведения испытаний
11.05.2016
От парада до парада: 12 выходов в свет боевой техники из Татарстана
16.03.2016
Оснащение вдогонку
10.07.2015
На Зеленодольском заводе состоялось мероприятие, посвященное отправке на Черное море МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов»
20.01.2014
"38 попугаев" и три "грачонка"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.08 02:26
  • 1
Сверхкомпактную бронемашину "Ласок 4" создают в России
  • 18.08 02:24
  • 51
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 18.08 02:02
  • 185
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 18.08 01:04
  • 1
Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?
  • 18.08 00:51
  • 46
График поставки истребителей Су-35
  • 18.08 00:48
  • 6
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 17.08 22:31
  • 15
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 17.08 20:57
  • 18
Россия застряла в феодально-бюрократическом капитализме
  • 17.08 20:44
  • 514
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.08 20:39
  • 18
Источник: вертолетоносцы России получат палубные ударные беспилотники
  • 17.08 20:34
  • 8189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 20:19
  • 10
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 17.08 19:56
  • 1
Оперативный резерв вооруженных сил Украины
  • 17.08 19:26
  • 1
В Центральном военном округе завершились самые крупные учения этого года
  • 17.08 19:11
  • 2
В армии Индии заявили о механических проблемах российского Т-90