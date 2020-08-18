Ракетный корабль "Грайворон" прибыл в Новороссийск для госиспытаний

На церемонии закладки на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» для ВМФ России малого ракетного корабля "Грайворон" проекта 21631. Зеленодольск, 10.04.2015.

После принятия в состав ВМФ он станет на Чёрном море четвёртым кораблём-носителем "Калибров"

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Новый малый ракетный корабль (МРК) "Грайворон" прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу Новороссийск для проведения государственных испытаний, сообщил в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

""Грайворон" прибыл для прохождения государственных испытаний и последующего его включения в состав ЧФ", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"Грайворон" будет принят в состав ЧФ "и станет четвёртым малым ракетным кораблём, имеющим на вооружении высокоточное оружие - комплекс "Калибр-НК" на Чёрном море", говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля.

"После окончания подготовительных работ экипаж МРК "Грайворон" и сдаточная команда завода-изготовителя начнёт проведение комплекса государственных испытаний", - сообщает штаб ЧФ.