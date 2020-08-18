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Деловая газета "Взгляд"

Перспективный материал для солнечной энергетики разработали в России

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СЭС Заводская
Солнечная электростанция (СЭС) "Заводская".
Источник изображения: http://tehnoomsk.ru/

Первый в мире метод промышленного синтеза высокостабильных перовскитов разработали ученые УрФУ совместно с коллегами из Индии.

Перовскиты – класс минералов с псевдокубической кристаллической структурой. Начиная с 2012 года, перовскиты, по словам ученых, активно исследуются как крайне перспективный материал для целого ряда областей, особенно для солнечной энергетики, передает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Materials Science in Semiconductor Processing.

Сегодня КПД перовскитных элементов составляет уже около 25%, что сопоставимо с полупроводниками, причем технология их изготовления значительно проще. Кроме того, они могут быть размещены на любых гибких основах – от листа бумаги до одежды.

Однако практическое применение перовскитов до сих пор ограничено, так как существующие методы производства не обеспечивают необходимой стабильности материала. При комнатной температуре перовскитные пленки деградируют в течение нескольких часов.

Разработанная специалистами УрФУ и Института науки и технологий Сатьябамы (Индия) порошковая форма перовскитов показала высокую стабильность, достаточную для технического использования. Свойства материала, по словам ученых, не изменились в течение года наблюдений.

"Фактически, мы первые, кто нашел способ крупномасштабного производства перовскитов. Повышение стабильности вещества обеспечивается за счет высокой кристалличности и уменьшения границ зерен. Это открывает большие возможности для полноценного применения таких материалов в будущем", – рассказал автор исследования, научный сотрудник кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Ражеш Кумар Манавалан.

Путем химической обработки высокотемпературным антирастворительным методом ученым удалось синтезировать целую серию порошков перовскитов. Как объяснили авторы, такой способ производства очень прост и не требует большого времени.

Также в ходе исследования специалисты УрФУ изучили структурные, оптические, морфологические свойства полученных веществ, впервые был исследован температурно-зависимый фазовый переход перовскитов.

В дальнейшем научный коллектив планирует совершенствовать технологию для коммерческой реализации.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Индия
Россия
Проекты
Наноиндустрия
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