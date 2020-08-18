Опытный образец: у "Тунгуски" мог появиться колесный родственник

В 80-е годы легендарную советскую зенитную установку ЗСУ-23-4 "Шилка" стали заменять на более совершенную и во многом уникальную по тем временам ракетно-пушечную 2С6 "Тунгуска".

Такая техника шла на вооружение подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск Советской армии. После того, как эта система стала бы массовой в танковых и мотострелковых полках СССР, ее планировали поставлять на экспорт

Однако чехословацкие конструкторы решили не дожидаться и создать собственную машину. У них был опыт разработки и производства 30-мм колесной Praga PLDvK vz. 53/59 Jesterka, которая состояла на вооружении не только армии ЧССР, но и активно шла в другие страны, например, в Югославию, Ирак и Ливию.

На базе БМП-1 попробовали создать STROP-1 все с теми же старыми 30-мм орудиями, но с более современными прицельными системами. Военные забраковали эту разработку.

Тогда конструкторы взяли колесную платформу от 152-мм САУ vz. 77 Dana и водрузили на нее сварную башню с новой на то время спаренной 30-мм артустановкой 2A38 от "Тунгуски".

Эта пушка с жидкостной системой охлаждения, имеющая скорострельность до 2 500 выстрелов в минуту, может поражать воздушного противника на дистанции в 4 000 метров, а наземного (в том числе бронетранспортеры и боевые машины пехоты) - в 2 000 метров.

Также были установлены контейнеры с зенитными ракетами "Стрела-2М". Максимальная высота поражения - 2 300 метров, дальность при стрельбе по удаляющемуся объекту - 4 200 метров. Скорость полета - 500 м/с.

Для самообороны имелся также 7,62-мм пулемет ПКТ.

Радиолокационная станция и многоканальный прицел позволяли эффективно обнаруживать и ликвидировать выявленные цели. Новинку назвали STROP-II.

Машина весила 27 тонн. Ее длина составляла 9,90 метра, ширина - 2,95 метра, высота - 3,30 метра. Мощность двигателя - 360 л.с. Максимальная скорость по шоссе достигала 100 км/ч. Запас хода - 700 км. Бронирование защищало от пуль и осколков. В экипаж входило трое военнослужащих.

На испытаниях были выявлены недостатки конструкции, но из-за последовавших катаклизмов, связанных с распадом страны, работы продолжила уже независимая Словакия. Машину переименовали в BRAMS. У башни изменили форму, для стрельбы с места добавили четыре выдвигаемые опоры.

Устаревшую "Стрелу-2М" заменили на "Иглу-1" с повышенными характеристиками. Высота увеличилась до 2 500 метров, до 5 000 метров была расширена зона поражения.

Ставку сделали на незаметное для противника пассивное обнаружение. В результате убрали радар и установили "шар" с телевизионной, тепловизионными камерами и лазерным дальномером.

Несмотря на успешные испытания, финансовые ограничения не позволили словацкой армии провести закупки такой ЗСУ, она так осталась опытным образцом.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев