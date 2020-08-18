Истребители и штурмовики ВВО перехватили "вражеские" самолеты

Экипажи истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа провели в Забайкальском крае учение, в ходе которого отработали перехват самолетов условного противника и уничтожение колонны бронетехники.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВО, операцию выполняли совместно сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25 и Су-25УБ. Всего около двадцати воздушных машин. С земли им помогали боевые расчеты противовоздушной обороны.

С воздуха противника "поразили" ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". А наземные силы отразили налеты "вражеских" самолетов.

Дина Непомнящая