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Российская газета

Истребители и штурмовики ВВО перехватили "вражеские" самолеты

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Тарасенков

Экипажи истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа провели в Забайкальском крае учение, в ходе которого отработали перехват самолетов условного противника и уничтожение колонны бронетехники.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВО, операцию выполняли совместно сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25 и Су-25УБ. Всего около двадцати воздушных машин. С земли им помогали боевые расчеты противовоздушной обороны.

С воздуха противника "поразили" ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". А наземные силы отразили налеты "вражеских" самолетов.


Дина Непомнящая

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