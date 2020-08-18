Минобороны изобрело служебную тайну

Разработанные Министерством обороны поправки к закону «Об обороне», которыми вводится новый вид тайны, опубликованы 14 августа для антикоррупционной экспертизы на федеральном портале нормативных правовых актов regulation.ru.
Этим актом предлагается ввести новый вид тайны — «служебную тайну в области обороны», не совпадающую с государственной тайной, но «распространение которой может нанести вред обороноспособности государства».
При этом кроме гостайны к служебной тайне нельзя отнести сведения, в отношении которых Россия взяла международные обязательства по их открытому обмену.
Кроме того, речь идет о сведениях о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан; сведениях о нарушениях прав и свобод человека и гражданина; сведениях о нарушении законности должностными лицами; информации, затрагивающей права и обязанности человека; информации о правовом положении органов власти; о состоянии окружающей среды и «иной» информации, определенной федеральными законами.
Перечень такой информации составит Минобороны вместе с командованиями родов войск и другими воинскими формированиями. Военнослужащие, другие служащие Минобороны и гражданские лица из числа тех, кому была доверена эта тайна, будут нести за распространение такой информации дисциплинарную и административную ответственность, для чего в Дисциплинарный устав и Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки.
Ранее в июле по инициативе ФСБ были приняты поправки, вводящие понятие профессиональной тайны, которая также не является государственной. Но инициатива Минобороны значительно прозрачнее, и в отличие от ФСБ установлен весьма обширный перечень информации, которая не может быть отнесена к примерно аналогичной новой тайне.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» о поддержке Кремлем начатой ФСБ и продолженной Минобороны тенденции на засекречивание информации, не являющейся гостайной, не ответил. Также не получен ответ на вопрос, поддержит ли Кремль аналогичные инициативы других ведомств, например МВД.
Там говорится, что из-за отсутствия понятия служебной тайны «в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т. п.».
При этом закрытие информации о закупках вооружений на сайтах госзакупок осуществлялось иными актами, тут же речь, как и у ФСБ, идет о правке ведомственного закона, отмечает он.
Целью этой инициативы, очевидно, является не только ограничение распространения документов с грифом ДСП, но и борьба с разного рода заявлениями со стороны представителей промышленности и гражданских ведомств о разработке и испытаниях разного рода вооружений, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Но едва ли эта мера будет эффективной — количество открытых источников сейчас слишком велико, говорит он.