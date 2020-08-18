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Вестник Мордовии

Секретная война Т-72 в Шри-Ланке: минные западни и взрывы с отрывом башен

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Т-72
Т-72.
Источник изображения: Отвага 2004

Об участии Т-72 в различных локальных войнах написано достаточно много. Однако, в основном, рассказывается, как эти боевые машины сражались на Ближнем Востоке или на территории постсоветского пространства.

Однако в биографии "семьдесят вторых" был один военный конфликт, о котором до сих пор известно не слишком много. Многие данные до сих пор почему-то засекречены. Например, нет точных сведений о количестве задействованной бронетехники, о понесенных потерях.

Речь идет о начавшейся в 1997 году миротворческой операции индийских войск на острове Шри-Ланка. Здесь Т-72М1 пришлось воевать против террористов Фронта "Тигры освобождения Тамил-Илама".

В эту горячую точку танки перебрасывались на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76.

Боевые машины использовались для прикрытия огнем и броней действующей на БМП-1 пехоты. Также часто Т-72 применялись для транспортировки атакующих подразделений.

Источник: Отвага 2004

Террористы пытались их уничтожить из гранатометов и безоткатных оружий. Но самые тяжелые потери были понесены после попадания на минные поля, где использовались, в том числе, и мощные фугасы. После взрывов у танков часто улетали за много метров башни. Так было потеряно несколько бронемашин. В целом же бронетехника советского производства достаточно хорошо зарекомендовала себя и в этой неизвестной войне, которая для индийцев закончилась в 1990 году.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Шри-Ланка
Продукция
БМП-1
Ил-76
Т-72
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