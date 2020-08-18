Россия проведет наблюдательный полет над территорией Финляндии

В рамках Договора по открытому небу Россия проведет над Финляндией наблюдательный полет. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, полет, максимальная дальность которого 1,4 тысячи километров, будет выполнятся в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки-Ваптаа. Маршрут передвижения российского Ан-30Б согласован с Финляндией, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Отмечается, что на борту наряду с российскими инспекторами будут присутствовать и финские специалисты, которые проконтролируют порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

Напомним, с 10 по 13 августа Россия осуществила наблюдательный полет над территорией Германии. Кроме того, группа российских военных посетила один из германских районов. Инспекторы побывали на полигонах и получили информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности.