США продадут Германии «рекламируемую революцию»

Крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация, американская Lockheed Martin, и немецкая компания MBDA Deutschland подали еще одну заявку на создание немецкой национальной системы противовоздушной обороны (ПВО) следующего поколения, сообщает Defense News.

Издание отмечает, что предшествующие этому переговоры американской и немецкой сторон, проходившие летом текущего года, «чуть не провалились». Defense News напоминает, что «обновленное предложение» касается Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS), которая должна заменить зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot.

Согласно изданию, одним из разногласий немецкой и американской сторон является вопрос распределения финансовых рисков, которые могут возникнуть в процессе работы над TLVS. «Американскому оборонному гиганту наконец-то нужно продать программу государственному заказчику, если он хочет, чтобы рекламируемая революция в системе противоракетной обороны действительно произошла», — пишет Defense News.

Издание отмечает, что TLVS предполагает обнаружение целей сразу в сегменте 360 градусов, а не ограниченной его части, как в случае MIM-104 Patriot.

В сентябре 2019 года военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американская система противоракетной обороны MIM-104 Patriot без использования авиационного комплекса радиообнаружения и наведения Airborne Warning and Control System (AWACS) эквивалентна российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М2».