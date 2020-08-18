Гремучая «Смесь»: новый штурмовой гранатометный комплекс выходит на испытания

Для российской пехоты разработали новую «карманную артиллерию». Универсальный гранатометно-огнеметный комплекс «Смесь», разработанный для отечественной боевой экипировки третьего поколения «Сотник», уже выходит на испытания. По своей мощности одноразовый гранатомет не будет уступать гаубичному снаряду, а его современный прицел позволит уничтожать танки и укрытия противника ночью так же легко, как и днем. Появление такого оружия обеспечит солдатам превосходство в городских боях, считают эксперты.

Для российской пехоты разработали новую «карманную артиллерию». Универсальный гранатометно-огнеметный комплекс «Смесь», разработанный для отечественной боевой экипировки третьего поколения «Сотник», уже выходит на испытания. По своей мощности одноразовый гранатомет не будет уступать гаубичному снаряду, а его современный прицел позволит уничтожать танки и укрытия противника ночью так же легко, как и днем. Появление такого оружия обеспечит солдатам превосходство в городских боях, считают эксперты.

Для «солдат будущего»

В России завершается разработка новейшего штурмового гранатометного комплекса 6С20 «Смесь», рассказали «Известиям» источники в ВПК. Пробная партия его термобарических гранат объемного взрыва изготавливается для проведения государственных испытаний. Производить новые гранатометы будут на АО «Химический завод Планта» — предприятию уже передан комплект документации для их серийного выпуска.

Согласно документам о графике разработки (имеются в распоряжении «Известий»), окончание госиспытаний назначено на осень 2021 года. Ранее Министерство обороны сообщало, что «Смесь» разрабатывается с учетом боевого опыта, полученного в современных конфликтах. В состав 6С20 войдут как противотанковая граната, так и штурмовая с термобарическими зарядами объемного взрыва. Такие особенно эффективны для ведения боевых действий в городской застройке.

Особенностью нового комплекса станет сочетание одноразовых гранат в индивидуальных контейнерах и съемного многоразового высокотехнологичного прицела. Он объединяет не только дневную и ночную оптику, но и лазерный дальномер. Это поможет точно определять расстояние до цели и резко нарастит точность стрельбы по сравнению с традиционными сейчас механическими. Новый гранатомет будет частью перспективной боевой экипировки военнослужащего «Сотник».

В июне генеральный директор АО «ЦНИИточмаш» Альберт Баков сообщил, что «Сотник» не будет модернизацией ранее принятой на вооружение боевой экипировки военнослужащего (БЭВ) «Ратник». Комплект третьего поколения станет принципиально новым снаряжением. Помимо гранатометного комплекса туда войдут и другие новые вооружения, а также передовые средства защиты бойца и электроника. Завершить опытно-конструкторские работы по БЭВ в целом планируется в 2023 году.

Точные технические характеристики нового комплекса не раскрываются. Известно, что гранаты будут иметь калибр 72,5 мм — стандартный для российских гранатометов. При этом за счет использования новейших технологий обещано увеличение мощности термобарической боевой части. Противотанковый вариант получит тандемную боевую часть, способную справиться с современной динамической защитой.

— Российская армия первой осознала преимущества портативных термобарических, или, как их неправильно называют, вакуумных, боеприпасов, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Ручные пехотные огнеметы «Шмель» прекрасно показали себя еще в Чечне. С тех пор эту технологию у нас продолжали развивать. Сейчас на вооружении состоит несколько моделей такой «карманной артиллерии», а также управляемые ракеты, ракеты для реактивных установок залпового огня и авиабомбы.

Война в Сирии показала: город постепенно становится основным полем боя и солдатам остро необходимо мощное штурмовое оружие для действий в таких условиях. Комплекс «Смесь» гарантирует, что РФ останется лидером в таких технологиях, а российская пехота — лучше других приспособленной для городских боев, полагает эксперт.

Боевой «Сотник»

Сейчас российские военные экипируются в БЭВ «Ратник», поступающую в войска с 2015-го. В прошлом году «Ростех» сообщал, что произведено уже около 200 тыс. ее комплектов. Разработка идущего ему на смену футуристичного «Сотника» также идет на предприятиях концерна. Хотя он и позаимствует часть элементов у предшественника, большинство компонентов будут разработаны заново.

Сообщалось, что кроме «Смеси» для него разрабатывается новый автомат, единый пулемет и автоматический гранатомет. Модульный комплект боевой экипировки будет включать шлем, бронекостюм, защитные «противоминные ботинки», которые спасут ноги саперов от противопехотных мин. Понизит костюм и заметность солдат для тепловизионных прицелов и приборов ночного видения. Но ключевой особенностью будет его модульность. Комбинируя входящие в комплект элементы, можно будет «собрать» как повседневную полевую форму, так и боевой костюм спецназовца или тяжело бронированную экипировку сапера.

Комплект «Сотник» оснастят и умной электроникой. Он будет приспособлен для удобного размещения комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», позволяющего наводить точные удары авиации и артиллерии. Изображение планируется выводить не только на защищенный планшет, как в «Ратнике», но и проецировать его на забрало шлема или специальные очки. Командир сможет видеть местоположение и жизненные показатели каждого бойца на карте и получать изображение от беспилотников. Общение между солдатами будет вестись по защищенным цифровым каналам связи.

По словам директора «Ростеха» Сергея Чемезова, в результате применения современных материалов общий вес боевой экипировки составит около 20 кг.

Еще одной новацией станет возможность использования совместно с «Сотником» пассивного экзоскелета из углепластика. Этот элемент экипировки уже использовался российскими операторами роботов «Уран-6» при разминировании в Сирии. Он не требует аккумуляторов или топлива, но позволяет длительное время нести груз в 50 и даже 75 кг.

Войдут в состав «Сотника» и более утилитарные предметы — от рюкзаков и палатки до фонарика и столовых приборов.