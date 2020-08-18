24 августа смотрите эфир «АрмияОнлайн-2020» в 15:00 на VPK.Name

До эфира

Логотип онлайн–презентации новинок предприятий ОПК "Армия Онлайн 2020". Источник: https://армияонлайн.рф/

24 августа 2020 года, одновременно со стартом форума «Армия», в 15.00 мск, в рамках проекта АрмияОнлайн.РФ в трехчасовом эфире Mil.Press TV предприятия ВПК презентуют свои разработки в новом формате как головным предприятиям, так и представителям российского военного ведомства – вплоть до уровня заместителей министра обороны. Во время эфира перед аудиторией до 600 тысяч военных специалистов выступят десятки представителей предприятий, технических экспертов, аналитики ВПК расскажут про инновации в отрасли.

Мероприятие пройдет в ранее не представленном на рынке ВПК формате: про характеристики и преимущества продукции будут говорить не сами специалисты предприятий (что всегда воспринимается как реклама), а отраслевые эксперты. Военно-промышленные аналитики проведут независимое сравнение изделий с аналогами. Каждое представленное решение непредвзято рассмотрят со всех сторон, анализируя все плюсы и минусы.

Каждое видеовключение предприятия в открытом формате будет завершаться ссылкой на подробный маркетингово-технический материал о продукции, который размещается только в закрытой информационной ленте "Mil.Press Ключ", доступ к которой имеют только должностные лица Минобороны РФ. В этой же ленте будут опубликованы полные версии видеосюжетов, в которых военно-промышленные аналитики и эксперты комментируют представленные предприятиями разработки.

Организатор АрмияОнлайн.РФ – военная информационная группа Mil.Press, приоритетный инфопартнер форума «Армия».