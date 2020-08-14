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Русская весна

Наводнение в Северной Корее нанесло урон главному ядерному центру страны (ФОТО)

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Специалисты бьют тревогу — недавнее наводнение в Северной Корее могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене.

Об этом сообщает американский сайт «38 North», внимательно следящий за ситуацией в КНДР.

В своих опасениях эксперты основываются на анализе спутниковых снимков от 6 августа, на которых видно, что вода «достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы» на ядерном комплексе в Йонбене.

«Снимки от 6 августа, по сравнению с изображениями от 22 июля, показывают резкое повышение уровня воды в реке Кулен, которая протекает рядом с комплексом Йонбен», — говорится в материале на американском ресурсе.

В июле–августе на Корейский полуостров обрушилось одно из мощнейших наводнений в новейшей истории. Паводки и оползни, вызванные непогодой, привели к серьёзному ущербу и гибели десятков людей как в Северной, так и в Южной Корее.

Как сообщается, объект Йонбен является центром для северокорейских ядерных реакторов, а также заводов по переработке топлива и объектов по обогащению урана.

Некоторые эксперты полагают, что именно этот комплекс используется для создания ядерного оружия.

Ядерный объект расположен на берегу реки Куренг, в районе, оказавшемся в эпицентре разгула стихии. Несмотря на дальнейшее продвижение наводнения ниже по течению этой реки, в конечном счёте оно всё же не достигло комплекса. Но если бы это случилось, трагедия могла бы оказаться весьма масштабной.

«Повреждение насосов и трубопроводов внутри насосных станций — самое уязвимое место для реакторов. Если бы реакторы работали, то невозможность их охлаждения потребовала бы их остановки», — отмечают авторы материала.
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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