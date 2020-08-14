Наводнение в Северной Корее нанесло урон главному ядерному центру страны (ФОТО)

Специалисты бьют тревогу — недавнее наводнение в Северной Корее могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене.
Об этом сообщает американский сайт «38 North», внимательно следящий за ситуацией в КНДР.
В своих опасениях эксперты основываются на анализе спутниковых снимков от 6 августа, на которых видно, что вода «достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы» на ядерном комплексе в Йонбене.
В июле–августе на Корейский полуостров обрушилось одно из мощнейших наводнений в новейшей истории. Паводки и оползни, вызванные непогодой, привели к серьёзному ущербу и гибели десятков людей как в Северной, так и в Южной Корее.
Как сообщается, объект Йонбен является центром для северокорейских ядерных реакторов, а также заводов по переработке топлива и объектов по обогащению урана.
Ядерный объект расположен на берегу реки Куренг, в районе, оказавшемся в эпицентре разгула стихии. Несмотря на дальнейшее продвижение наводнения ниже по течению этой реки, в конечном счёте оно всё же не достигло комплекса. Но если бы это случилось, трагедия могла бы оказаться весьма масштабной.