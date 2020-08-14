Буксиры в Кронштадте станцуют новый танец

В Кронштадте на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые покажут новый элемент "вальса буксиров". Экипажи рейдовых буксиров нового поколения из состава Ленинградской военно-морской базы продемонстрируют свои маневренные возможности.

Как рассказал командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов, "вальс" будет продолжаться десять минут. За это время пара буксиров начнет менять скорость и направление, двигаться параллельно, навстречу и в противоположные стороны. При демонстрации нового элемента у них будет включена аппаратура водяных завес.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, буксиры сойдутся на минимальное расстояние друг от друга - один метр. Причем двигаться они будут с максимальной скоростью, а потом развернутся.

А еще в Кронштадте представят динамический показ с участием самых разных боевых кораблей, их более 30. Будет работать и единственный в России и крупнейший в мире музей батискафов "Эра гидрокосмоса".

Светлана Цыганкова