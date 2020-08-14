Вильнюс призвал прекратить пуск БелАЭС из-за ситуации в Белоруссии

Евросоюз в связи с нестабильной ситуации в Белоруссии должен добиваться прекращения пуска находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), высказали мнение в МИД Литвы.

"С учетом нестабильной ситуации в Белоруссии ЕС должен призвать власти страны остановить процесс пуска первого блока атомной электростанции", – передает ТАСС сообщение МИД.

Отмечается, что Вильнюс намерен поставить на повестку дня экстренной видеоконференции министров иностранных дел стран – членов ЕС по обсуждению положения в Белоруссии, которая состоится в пятницу.

Кроме того, Литва, еще раз на политическом уровне обратит внимание партнеров по ЕС и ответственных институтов на угрозы, связанные с пуском БелАЭС, на необходимость единой позиции по ограничению закупок электроэнергии небезопасных АЭС и важность повышения готовности региона к возможным авариям и инцидентам, добавили в МИД.

Строительство Белорусской АЭС на 90% финансируется кредитом из России. Межправительственное соглашение предусматривает выделение до 10 млрд долларов на ее возведение. В июле условия кредита были пересмотрены: Белоруссия получила дополнительную экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов.

7 августа в реактор энергоблока №1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.

Александра Юдина