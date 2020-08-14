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Деловая газета "Взгляд"

Помпео назвал Китай «большей угрозой мира, чем СССР»

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Источник изображения: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Из-за серьезного экономического влияния сопротивляться Китаю в некотором отношении сложнее, чем Советском Союзу во время холодной войны, высказал мнение госсекретарь США Майк Помпео на встрече с чешскими сенаторами на канале Fox News.

"То, что сейчас происходит – это не холодная война. Противостоять угрозе Коммунистической партии Китая в некоторых отношениях гораздо сложнее. Все потому, что КПК уже вплетена в нашу экономику, политику, общество так тесно, как Советский Союз никогда не был", – передает RT слова главы Госдепа.

В сравнение Помпео привел обостряющиеся американо-китайских отношения в начале этого года по причине вмешательства Вашингтона, когда Лондон отказался от сотрудничества с компанией Huawei при создании сети 5G.

Он также отметил, что КПК использовал ситуацию с распространением коронавируса, чтобы "затушевать" принятие нового закона о безопасности в Гонконге, "подрывающего" автономию региона, и "ущемление прав" национальных меньшинств.

"Заключение одного миллиона уйгурских мусульман, живущих в лагерях для интернированных в Сицзяне – позорное пятно века в вопросе прав человека. Оно поддерживается такими компаниями, как Huawei, использующими технологии, о которых в былые времена тайная полиция могла только мечтать", – добавил госсекретарь.

Напомним, 26 июня США ввели против Китая так называемые гонконгские санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда "действующих и бывших должностных лиц Коммунистической партии Китая" за действия в отношении Гонконга и "нарушение прав человека".

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В конце прошлой недели Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

Позднее Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.


Александра Юдина

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Страны
Китай
Россия
США
Чехия
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