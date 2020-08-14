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Российская газета

Истребитель отогнал американский самолет-разведчик "Посейдон" от границ РФ

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Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon
Американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В четверг Национальный центр управления обороной РФ сообщил о американском воздушном разведчике, барражировавшем у нашей границы в небе над нейтральными водами Баренцева моря.

По данным Минобороны России, средства контроля воздушного пространства засекли объект, приближающийся к нашим рубежам. "Для опознавания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

После разворота американского самолета от государственной границы РФ истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - отметили в Национальном центре управления обороной страны. - Нарушения государственной границы Российской Федерации американским военным самолетом не допущено".

Надо сказать, что подобные провокационные рейды у наших рубежей чужие самолеты проводили всю прошлую и нынешнюю неделю. Они появлялись не только над Баренцевым, но и над Черным морем, а также на Балтике. Для того, чтобы отогнать эти самолеты от российской границы, в небо поднимали истребители-перехватчики из состава дежурных сил ПВО. Их экипажи действовали жестко, но в строгом соответствии с международными правилами. Все инциденты заканчивались тем, что непрошенные визитеры отворачивали от нашей границы.


Юрий Гаврилов

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