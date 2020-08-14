Войти
Известия.ru

МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

94
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России в четверг, 13 августа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — приводит «Интерфакс» слова сообщения НЦУО.

В результате американский самолет улетел от государственной границы России, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Весь полет МиГ-31БМ проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Начиная с 9 августа российский истребитель Су-27 три раза поднимался на перехват американских самолетов-разведчиков над Черным морем. 12 августа он перехватил RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС Соединенных Штатов.

10 августа Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon. За день до этого — борт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
ЕР-3
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-27
Похожие новости
06.08.2020
Разведка с севера: МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета
30.07.2020
Истребители у границы: Финляндии следит за российскими Су-27
16.07.2020
Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США
13.07.2020
Японское море: истребители вылетали на перехват самолета ВВС США
31.05.2017
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая