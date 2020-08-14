МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России в четверг, 13 августа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — приводит «Интерфакс» слова сообщения НЦУО.

В результате американский самолет улетел от государственной границы России, а российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Весь полет МиГ-31БМ проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Начиная с 9 августа российский истребитель Су-27 три раза поднимался на перехват американских самолетов-разведчиков над Черным морем. 12 августа он перехватил RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС Соединенных Штатов.

10 августа Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon. За день до этого — борт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.