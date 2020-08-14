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ТАСС

Зонд OSIRIS-REx отрепетировал посадку на астероид Бенну

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Зонд OSIRIS-REx
Зонд OSIRIS-REx.
Источник изображения: © NASA/Goddard Space Flight Center via AP, архив

Прогон прошел успешно

ТАСС, 13 августа. Космический аппарат OSIRIS-REx успешно сблизился с астероидом Бенну на расстояние в 40 метров для того, чтобы проверить все системы перед забором грунта с этого небесного тела. В конце октября 2020 года он должен будет совершить посадку в области "Найтингейл" астероида, чтобы собрать пробы грунта и отправить их впоследствии на Землю. Об этом Центр космических полетов NASA имени Годдарда пишет на своем сайте.

"Во время этой репетиции мы проверили работу многих важных систем, начиная с систем связи и двигателей и заканчивая навигационными алгоритмами и картами опасности. Испытание прошло успешно: оно подтвердило, что и мы, и OSIRIS-REx готовы к забору грунта в октябре этого года", - рассказал руководитель миссии Данте Лауретта.

Во время этой репетиции, которая повторяла весь процесс посадки на Бенну, OSIRIS-REx сблизился с астероидом в полностью автоматическом режиме. При этом он опустился на высоту в 40 метров от поверхности небесного тела, и провел серию маневров, которые нужны для сбора грунта и взлета с астероида.

В частности, аппарат успешно развернул манипулятор TAGSAM, которая будет захватывать грунт с поверхности Бенну, а также протестировал научные инструменты и автономную навигационную систему, которая будет помогать ему избегать столкновений с булыжниками, усеивающими поверхность астероида.

Все инструменты и системы зонда, как отметил Лауретта, отработали идеально. Как надеются ученые, столь же успешно пройдет реальная посадка на поверхность Бенну. Она намечена на 20 октября текущего года.

Астероид Судного дня

Зонд OSIRIS-REx успешно вывели в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В недавнем прошлом его считали одной из главных угроз для существования жизни на нашей планете. Зонд достиг небесного тела в начале декабря 2018 года.

Данные OSIRIS-REx показали, что по форме и окраске Бенну очень похож на другой астероид - Рюгу, который аппарат "Хаябуса-2" изучал на протяжении последних полутора лет. В отличие от сухого и безводного Рюгу в породах Бенну оказалось рекордное количество воды. Это сделало его еще более интересным для астрономов объектом.

После забора грунта OSIRIS-REx запустит капсулу с ним в сторону Земли. Если все пройдет удачно, она упадет на территории штата Юта в конце сентября 2023 года.

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