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Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки создания эскиза российской сверхлегкой космической ракеты

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Эскизный проект космической ракеты-носителя сверхлегкого класса планируется подготовить к концу 2021 года, сказал ведущий специалист инфраструктурного центра «Аэронет» Национальной технологической инициативы Роман Жиц.

"К концу 2021 года, как раз когда мы надеемся быть уже в состоянии произвести не только инженерную записку по сверхлегкой ракете и разгонному блоку, но и сделать уже эскизный проект", – передает РИА "Новости" слова Жица в ходе круглого стола по частной космонавтике в Москве.

Напомним, 24 июля макет первой российской крылатой многоразовой ракеты "Крыло-СВ" был представлен в военном технополисе "Эра".



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
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