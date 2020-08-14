МО Великобритании заключило контракт на закупку катеров, предназначенных для защиты Гибралтара

ЦАМТО, 13 августа. Минобороны Великобритании заключило с компанией Marine Specialized Technology (MST) контракт на строительство двух 19-метровых скоростных патрульных катеров с композитным корпусом для Гибралтарской эскадры ВМС Великобритании.

Стоимость заказа составила 9,9 млн. фунтов стерлингов (12,6 млн. долл.).

Гибралтарская эскадра размещается на военно-морской базе "Гибралтар" и действует в территориальных водах Британского Гибралтара, демонстрируя суверенитет Великобритании над Гибралтаром и обеспечивая защиту проходящих судов Великобритании, НАТО и союзных государств.

Два новых скоростных патрульных катера заменят катера "Персюер" (Pursuer) и "Дэшер" (Dasher) класса P2000 "Арчер".

Согласно контракту, головной катер должен быть поставлен в третьем квартале 2021 года, второй – в начале 2022 года. Еще в течение четырех лет подрядчик будет обеспечивать обслуживание катеров.

Согласно инфографике, опубликованной Министерством обороны, новые скоростные патрульные катера будут оснащены тремя дизельными двигателями Volvo D13-1000 мощностью 1000 л.с., приводящими в движение три водометных движителя MJP 350X. Максимальная скорость катера составит около 40 узлов. На борту, помимо экипажа из 6 человек, будут предусмотрены места для размещения 6 десантников. Катер может быть вооружен пулеметами.