Войти
ЦАМТО

МО Великобритании заключило контракт на закупку катеров, предназначенных для защиты Гибралтара

98
0
0
Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: Alberto Pezzali/Global Look Press

ЦАМТО, 13 августа. Минобороны Великобритании заключило с компанией Marine Specialized Technology (MST) контракт на строительство двух 19-метровых скоростных патрульных катеров с композитным корпусом для Гибралтарской эскадры ВМС Великобритании.

Стоимость заказа составила 9,9 млн. фунтов стерлингов (12,6 млн. долл.).

Гибралтарская эскадра размещается на военно-морской базе "Гибралтар" и действует в территориальных водах Британского Гибралтара, демонстрируя суверенитет Великобритании над Гибралтаром и обеспечивая защиту проходящих судов Великобритании, НАТО и союзных государств.

Два новых скоростных патрульных катера заменят катера "Персюер" (Pursuer) и "Дэшер" (Dasher) класса P2000 "Арчер".

Согласно контракту, головной катер должен быть поставлен в третьем квартале 2021 года, второй – в начале 2022 года. Еще в течение четырех лет подрядчик будет обеспечивать обслуживание катеров.

Согласно инфографике, опубликованной Министерством обороны, новые скоростные патрульные катера будут оснащены тремя дизельными двигателями Volvo D13-1000 мощностью 1000 л.с., приводящими в движение три водометных движителя MJP 350X. Максимальная скорость катера составит около 40 узлов. На борту, помимо экипажа из 6 человек, будут предусмотрены места для размещения 6 десантников. Катер может быть вооружен пулеметами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Volvo
Проекты
NATO
Похожие новости
13.02.2019
Полцарства за престиж
29.01.2019
Британский аналитик оценил возможности Военно-морского флота России
24.01.2019
Представители США и НАТО не пришли на брифинг Минобороны России по ракете 9М729
20.08.2014
Санкциями по своим
30.10.2008
Горизонты "Грифонов". Они прослужат в ВВС Швеции до 2040 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая