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Российская газета

The Drive оценил второй серийный истребителя Су-57

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Источник изображения: РИА Новости

Издание The Drive оценило снимки второго серийного перспективного истребителя Су-57. Фото были сделаны во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный образец, напоминают в статье, разбился во время летных испытаний в прошлом году.

"Этот самолет известен на заводе как Т-50С-2 и имеет серийный номер 51002. Интересно, что на изображениях четко видна инфракрасная система наведения 101КС-В, установленная в носовой части. Еще можно разглядеть смещенный зонд дозаправки в воздухе самолета и его неокрашенный носовой обтекатель из композитного материала. Его большие, похожие на утиные, передние закрылки, предназначенные для маневрирования также видны в полностью опущенном состоянии", - пишет автор.

Помимо этого он обращает внимание на модифицированные асимметричные воздухозаборники в основании передних кромок сдвоенных вертикальных стабилизаторов. "Возможно, это обновление связано с требованиями к охлаждению систем, поддерживаемых двумя воздушными лопастями со спинными плавниками на широких установках двигателя", - предполагает эксперт.

В статье также приводится мнение редактора журнала " Aviation Week" Стива Тримбла, который отмечает, что качество изготовления второго самолета стало выше.


Олег Корякин (Казань)

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ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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