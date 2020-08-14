Директор рыбинского судзавода "Калашникова" скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Ярославль. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел" (входит в ГК "Калашников") Вадим Собко скончался 13 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает концерн "Калашников".

"Врачи сделали всё возможное, но спасти его не удалось",- отмечается в сообщении.

Собко было 49 лет.

Он возглавил АО "Судостроительный завод "Вымпел" в марте текущего года.

Собко работал в судостроении с 2004 года. Трудился в ООО "Светловский судоремонт" (город Светлый, Калининградская область), на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе и Волгоградском судостроительном заводе. Был директором по производству судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) и судоремонтного завода "33 СРЗ" (Балтийск). До прихода в "Калашников" возглавлял Жатайскую судоверфь (Якутск).