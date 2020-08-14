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Венгрия заключила крупнейшую в своей истории военную сделку с США

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Источник изображения: warspot.ru

Венгрия заключила свою самую крупную сделку на поставку вооружений из США. Вчера, 12 августа, посол США в Венгрии Дэвид Корнштайн сообщил о том, что Будапешт намерен приобрести партию американских ракет на сумму 850 млн евро.

По сообщению венгерского информационного агентства MIT, американский посол и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о намерениях по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух». Тем самым Венгрия намерена модернизировать свою систему ПВО. Венгрия — одна из стран НАТО, согласившихся с требованиями президента США Дональда Трампа повысить расходы на вооружение (в 2019 году они составляли 1,21% от ВВП страны).

Ракета AIM-120 AMRAAM

Источник изображения: defense.gov

Ракета AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) является боеприпасом средней дальности с боевым радиусом до 100 км. Её диаметр составляет 18 см, длина — 3,7 м. Ракета предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Боеприпас разрабатывался фирмой Hughes Aircraft (ныне — Raytheon) с 1981 года и был принят на вооружение ВВС США в 1991 году. Кроме того, AMRAAM состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и ряда других стран-членов НАТО.

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Страны
Великобритания
Венгрия
Германия
США
Продукция
AMRAAM
Компании
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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