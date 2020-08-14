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Известия.ru

В НАТО заявили о летевшем из Крыма к границам альянса российском самолете

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Wu Wei/ZUMAPRESS

Система воздушного наблюдения и контроля НАТО 11 августа отследила объект над Черным морем, направлявшийся с территории Крыма в сторону границ альянса. Впоследствии объект идентифицировали как российский военный самолет. Об этом в четверг, 13 августа, сообщили в объединенном воздушном командовании блока.

«Одиннадцатого августа система воздушного наблюдения и контроля НАТО зафиксировала устойчивую воздушную активность в международном воздушном пространстве над Черным морем <...> Совместными усилиями истребители Турции, Румынии и Болгарии смогли отреагировать на неопознанный самолет, летевший из Крыма к территории НАТО <...>, который был идентифицирован как российский военный самолет», — сообщили в альянсе, уточнив, что впоследствии объект идентифицировали как российский военный самолет.

Рутинные меры, как отмечается, были осуществлены на профессиональном уровне «с целью защиты воздушного пространства союзников по НАТО».

8 августа была опубликована статья старшего научного сотрудника Института Катона Теда Галена Карпентера, в которой эксперт заявляет, что воздушные перехваты с участием американских и российских самолетов могут привести к трагедии. По его мнению, вряд ли данные с разведсамолетов могут быть полезнее спутниковых снимков, поэтому американским властям следует проявлять большую осмотрительность, идя на «воздушные столкновения», которые грозят серьезными последствиями.

15 июля дальний разведывательный беспилотник ВВС США совершил многочасовой полет вблизи границ России на Черном море, Кавказе, а также российских границ с Донбассом.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk пролетел вдоль южного побережья Крыма, а также Краснодарского края, после чего вошел в воздушное пространство Грузии, где проводил наблюдение вблизи границ России на Кавказе, а также Абхазии, Южной Осетии, Армении и Азербайджана.

На обратном пути дрон продолжил полет вдоль побережья Кубани и Крыма.

В общей сложности беспилотник находился около южных границ России около девяти часов.

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