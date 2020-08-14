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В Германии началось строительство восьмого корвета типа «Брауншвейг»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На верфи German Naval Yards в Киле состоялась церемония резки первой стали для корвета «Карлсруэ».

Как уточняет Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval News, это третий корабль во второй серии корветов проекта K130 (класс "Брауншвейг"), предназначенных для ВМС Германии. Церемония прошла в усеченном формате из пандемии коронавируса.

Сейчас на вооружении ВМС Германии состоят пять корветов класса «Брауншвейг», поставленные в период с 2008 по 2013 годы. В 2017 году бундесвер заказал еще пять таких кораблей. Подряд получил консорциум ARGE K130, в состав которого вошли Lurssen Werft, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и холдинг German Naval Yards Kiel. Стоимость сделки составила 2,4 млрд евро.

Два корвета строятся на верфи Lurssen Werft в Бремене. Первый из них, «Кёльн», заложили в апреле 2019 года. Второй корабль, «Эмден», заложили в феврале 2020-го. Три корабля должны построить на верфи German Naval Yards Kiel.

Планируется, что «Кёльн» передадут флоту в ноябре 2022 года, а еще четыре корвета должны поставить к 2025 году.

Длина корвета класса «Брауншвейг» – 89 метров, водоизмещение – 1840 тонн. Скорость – 26 узлов. Дальность плавания – 4000 морских миль. Экипаж – 65 человек.

В отличие от первой партии проекта K130 новые корабли оснастят последней модификацией 76-мм артустановки от итальянской группы Leonardo. В остальном вооружение корветов второй серии совпадает с базовым вариантом: две пусковые установки противокорабельных ракет RBS-15, две 27-мм зенитные пушки с дистанционным управлением, две пусковые установки зенитных ракет RIM-116А и два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. На кормовой площадке сможет размещаться один вертолет класса NH90 или два беспилотника.

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Страны
Германия
Италия
Продукция
NH90
RBS-15
Компании
Leonardo
Lurssen
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Braunschweig
БПЛА
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