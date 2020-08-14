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ЦАМТО

Airbus начала новый этап летных испытаний БЛА VSR700

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VSR700
Беспилотник VSR700.
Источник изображения: Airbus Helicopters

ЦАМТО, 13 августа. Европейский концерн Airbus объявил о выполнении опытным образцом перспективного разведывательного БЛА вертолетного типа VSR700 первого свободного полета.

Полет продолжительностью около десяти минут состоялся в испытательном центре беспилотной авиации в районе Экс-ан-Прованса (на юге Франции).

Начало этого этапа испытаний является значительным достижением после первого полета в ноябре 2019 года, когда опытный образец для обеспечения безопасности был оснащен 30-метровым страховочным тросом в соответствии с требованиями уполномоченных органов, предоставивших разрешение на полеты.

Для обеспечения свободного полета БЛА компания Airbus Helicopters в соответствии с требованиями уполномоченных органов применила технологию геофенсинга и оборудовала БЛА системой аварийного прекращения полета. Была проведена модификация и усиление конструкции аппарата, доработано и обновлено программное обеспечение автопилота. В ближайшее время летные испытания БЛА продолжатся в целях проверки функционирования систем в различных режимах.

Выполнение полета в свободном режиме предшествует началу испытаний VSR700 в морских условиях, которые запланированы на конец 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, компании DCNS (ныне Naval Group) и Airbus Helicopters 20 октября 2016 года объявили о намерении совместно разработать новый тактический морской БЛА вертикального взлета и посадки VSR700. В качестве субподрядчиков проекта выступают компании Helicopteres Guimbal, Thales Systemes Aeroportes, Safran E&S и ONERA.

В соответствии с условиями соглашения, Airbus Helicopters несет ответственность за проектирование платформы VSR700, а Naval Group – за ее интеграцию с корабельными системами и применение на борту корабля.

VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого легкого вертолета "Кабри G2" компании Helicopteres Guimbal. Максимальная взлетная масса БЛА составит от 500 до 1000 кг. Предполагается, что в зависимости от полезной нагрузки продолжительность полета БЛА составит 8-10 ч. Как заявлено, он обеспечит оптимальное соотношение транспортируемой полезной нагрузки, продолжительности полета и затрат на эксплуатацию. БЛА сможет нести несколько морских датчиков в течение длительных периодов времени и применяться с борта кораблей, наряду с вертолетами.

В июне 2017 года Airbus Helicopters сообщила, что приступила к автономным летным испытаниям демонстратора опционально пилотируемого летательного аппарата вертолетного типа VSR700 на базе "Кабри G2". Позднее в испытаниях начал использоваться специально разработанный опытный образец VSR700. По сравнению с опционально пилотируемым демонстратором, прототип VSR700 оборудован специализированным комплектом авионики и усовершенствованной системой управления полетом, отсеком полезной нагрузки вместо рабочего места пилота, отличается улучшенной аэродинамической формой для оптимизации летных характеристик.

Финансирование сборки второго опытного образца VSR700 было недавно одобрено французским правительством в рамках пакета поддержки аэрокосмического сектора (PlanAero) страны. Демонстрация БЛА командованию ВМС Франции запланирована на 2021 год.

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Страны
Франция
Продукция
VSR700
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
DCNS
Safran
Thales
Проекты
БПЛА
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