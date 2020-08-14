В РФ создаётся новый комплекс для лечения рака

"Конверсионная" разработка поступит в медучреждения в 2021 году

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Проект по созданию антиракового комплекса HIFU-терапии реализуют Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе"

"ДИАТЕР" - первый российский комплекс, предназначенный для борьбы с новообразованиями при помощи сфокусированного ультразвука - HIFU. Технология сегодня признана медицинским сообществом самой безопасной", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, новосибирские инженеры разработали и изготовили для комплекса новый нагреватель жидкости, который обеспечит заданную температуру иммерсионной жидкости в ультразвуковом блоке в зоне контакта с телом пациента. Опытный образец нагревателя уже успешно прошел испытания в составе аппарата.

В пресс-релизе приводятся слова генерального директора НПЗ Василия Рассохина, который сообщил, что участники проекта в настоящее время работают над созданием опытных образцов комплекса HIFU-терапии "ДИАТЕР" для проведения клинических испытаний и дальнейшей их апробации в медицинских учреждениях.

Серийное производство нового медицинского аппарата планируется на НПЗ (входит в состав "Швабе").