Войти
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" выделяет более 53 млн рублей на экспозицию на форуме "Армия"

98
0
0
Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" потратит свыше 53 млн рублей на организацию экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно порталу, госкорпорация выделит 53 млн 298 тысяч рублей на организацию своей экспозиции на форуме "Армия" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот". За указанную сумму подрядчик, которым стало общество с ограниченной ответственностью "Международные конгрессы и выставки", должен будет разработать дизайн-проекты и планы экспозиции и согласовать окончательный вариант с "Роскосмосом", организатором закупки, изготовить и смонтировать стенды, подиумы, стойки и конструкции для экспонатов, согласовать все технические вопросы с организаторами форума.

Исполнитель должен оплатить регистрационные взносы, коммунальные услуги, оформить пропуска и пригласительные билеты.

Во время форума исполнитель обязан обеспечивать контроль и устранение неполадок в работе всего оборудования, систем кондиционирования, электричества, интернета и воды, убирать зону экспозиции с антибактериальной обработкой поверхностей. По окончании мероприятия подрядчик проведет демонтаж экспозиции и вернет предприятиям "Роскосмоса" экспонаты.

В работе экспозиции, помимо самой госкорпорации, примут участие более 10 предприятий ракетно-космической отрасли, в том числе АО "Российские космические системы", АО "РКЦ "Прогресс", АО "ИСС", Центр Хруничева, корпорация "ВНИИЭМ", РКК "Энергия" и другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВНИИЭМ
ИСС Решетнева
РКC
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
Похожие новости
23.06.2020
Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли примут участие в форуме "Армия-2020"
22.08.2018
Военно-технический форум "Армия-2018" открывается в подмосковном парке "Патриот"
28.08.2017
Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
05.09.2016
Посмотреть на проблемы со стороны
18.06.2013
Предприятия Роскосмоса представят свои разработки на международном авиационно-космическом салоне в Ле Бурже «Париж Аэрошоу 2013»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая