"Роскосмос" выделяет более 53 млн рублей на экспозицию на форуме "Армия"

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" потратит свыше 53 млн рублей на организацию экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно порталу, госкорпорация выделит 53 млн 298 тысяч рублей на организацию своей экспозиции на форуме "Армия" на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот". За указанную сумму подрядчик, которым стало общество с ограниченной ответственностью "Международные конгрессы и выставки", должен будет разработать дизайн-проекты и планы экспозиции и согласовать окончательный вариант с "Роскосмосом", организатором закупки, изготовить и смонтировать стенды, подиумы, стойки и конструкции для экспонатов, согласовать все технические вопросы с организаторами форума.

Исполнитель должен оплатить регистрационные взносы, коммунальные услуги, оформить пропуска и пригласительные билеты.

Во время форума исполнитель обязан обеспечивать контроль и устранение неполадок в работе всего оборудования, систем кондиционирования, электричества, интернета и воды, убирать зону экспозиции с антибактериальной обработкой поверхностей. По окончании мероприятия подрядчик проведет демонтаж экспозиции и вернет предприятиям "Роскосмоса" экспонаты.

В работе экспозиции, помимо самой госкорпорации, примут участие более 10 предприятий ракетно-космической отрасли, в том числе АО "Российские космические системы", АО "РКЦ "Прогресс", АО "ИСС", Центр Хруничева, корпорация "ВНИИЭМ", РКК "Энергия" и другие.