Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся из дальнего похода

Атомный подводный крейсер «Омск» Тихоокеанского флота после длительного выполнения задач в море вернулся на Камчатку, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

«На Камчатку, в пункт постоянного базирования, после успешного выполнения задач длительного плавания вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск». Церемония встречи прошла в торжественной обстановке», - цитирует сообщение Интерфакс-АВН.

На пирсе моряков-подводников встречали заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов, представители командования подводных сил Тихоокеанского флота, временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов, офицеры штаба соединения подводных лодок, а также родные и близкие подводников.

На пирсе сразу после швартовки генерал-полковник Картаполов от имени министра обороны России Сергея Шойгу поздравил подводников с успешным выполнением поставленных задач, пожелал морякам дальнейших успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру крейсера «Омск» капитану первого ранга Евгению Зорину жареного поросенка, сообщает пресс-служба.

В честь возвращения подводной лодки из дальнего похода для личного состава подводных сил ТОФ и гостей с концертом выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, который накануне прибыл в Вилючинск.